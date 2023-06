Sensacyjne wieści dla Lewandowskiego. Bomba transferowa w Barcelonie? Jest oferta

Po zdobyciu Pucharu Świata i ze względu na brak możliwości gry w Barcelonie, musiałem wybrać grę w Stanach Zjednoczonych, aby doświadczyć futbolu w inny sposób. Oczywiście, bardzo chciałem wrócić do Barcelony, byłem podekscytowany na samą myśl o tym, jednak z drugiej strony, po tym, co już przeżyłem nie chciałem ponownie znaleźć się w tej samej sytuacji

Ależ wiadomość z Katalonii. Neymar został zaoferowany FC Barcelona

Jak pisze kataloński "Sport", po tym ruchu Argentyńczyka Barcelona poszukuje planu "B" , by znacząco wzmocnić zespół przed nowym sezonem. Priorytetem jest transfer wielkiej gwiazdy , która zrobi różnicę na boisku, lecz także poza nim. I tu pojawia się "materiał wybuchowy", możliwy do stworzenia "bomby transferowej". Zaoferowany FC Barcelona został bowiem jej były zawodnik - Neymar , który "odejdzie z PSG i byłby skłonny podjąć trud powrotu". Wiązałby się on najprawdopodobniej między innymi z radykalną obniżką pensji.

Właśnie finanse zdają się znacznie utrudniać całą operację. Nie chodzi tu wyłącznie o wymagania brazylijskiej gwiazdy, lecz także paryskiego klubu, wszak kontrakt Neymara wiąże go z PSG do 2025 roku.

FC Barcelona szuka wzmocnień. Kto dołączy do Roberta Lewandowskiego w ataku "Dumy Katalonii"

Barcelona musi sprzedawać piłkarzy, by móc zakontraktować nowych. A zawodnikiem, który przyciąga wzrok Joana Laporty i pozostałych włodarzy "Dumy Katalonii" jest między innymi Bernardo Silva - gwiazdor Manchesteru City, który już rok temu dawał do zrozumienia, że byłby zainteresowany przeprowadzką do Hiszpanii. Jeśli możliwości finansowe "Barcy" na to pozwolą, możemy być świadkami "gorącego lata" w Hiszpanii.