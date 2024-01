Sensacyjne wieści dla FC Barcelona, to może być hit. W Bayernie Monachium aż zawrzało

W hiszpańskich mediach wraca temat możliwego sensacyjnego transferu Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Jak informuje kataloński dziennik "Sport" w ekipie mistrza Niemiec zawrzało i doszło do rozłamu, a sam zawodnik jest zniesmaczony tym, jak został ostatnio potraktowany. Dlatego też nie wyklucza możliwości wypełniania obecnego kontraktu, by następnie móc przenieść się do "Dumy Katalonii", co ma być jednym z jego priorytetów na dalsze lata kariery.