Sensacyjne przenosiny z Realu do "Barcy" już latem? Katalończycy mają plan!

Marco Asensio w FC Barcelona? Real Madryt na razie nie przekonuje gracza...

Niewykluczone, że niebawem do tych wszystkich historii zostanie dopisany przy tym i kolejny rozdział - już od jakiegoś czasu pojawiały się na Półwyspie Iberyjskim nieśmiałe doniesienia o tym, że "Barca" może przymierzyć się do ściągnięcia na Camp Nou Marco Asensio , obecnie związanego z "Królewskimi".

Futbolista ma bowiem wymagania finansowe zdecydowanie wyższe względem tego, co może - lub raczej co chce - zaproponować mu zarząd na czele z Florentino Perezem. Tu może więc tkwić szansa "Dumy Katalonii", ale wszystko tak naprawdę będzie zależeć od sprawności działań jednego człowieka.

Jorge Mendes w dobrej komitywie z FC Barcelona. Czy "przepchnie" transfer Asensio?

Mowa tu o Jorge Mendesie, czyli słynnym agencie piłkarskim, który od lat prowadził chociażby interesy Cristiano Ronaldo, a od kilku miesięcy związany jest on również właśnie z Asensio, który wcześniej rozstał się z Horacio Gaggiolim. Rodowity lizbończyk ma w tej chwili wyśmienite relacje z Barceloną, więc to on może być kluczem do tego, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Z włodarzami "Blaugrany" jest zresztą w stałym kontakcie chociażby z uwagi na rozmowy dotyczące Rubena Nevesa.