Sensacyjne prognozy. Haaland jednak z "Lewym" w Barcelonie? Nagrano tajny film

Barcelonę na spotkaniu reprezentował Deco w randze dyrektora sportowego. Po drugiej strony zasiedli Rafael Pimenta i jego prawa ręka - Maxwell. To oni dbają o piłkarskie interesy Erlinga Haalanda.

Do rozmów doszło w środę wczesnym popołudniem. Miejscem spotkania okazała się restauracja Sushi 99. Panowie poprosili o prywatne pomieszczenie na wyłączność. Spędzili w nim bite trzy godziny.

Haaland - Lewandowski w ataku Barcelony. W hiszpańskich mediach poruszenie

Wiadomo, że w stolicy Katalonii doszło wtedy do spotkania prezesa Joana Laporty z ówczesnym agentem piłkarza, Mino Raiolą. Z kolei budujący drużynę Xavi Hernandez udał się do Niemiec, by osobiście porozmawiać z zawodnikiem. Jak wiemy, z tych zabiegów nic ostatecznie nie wyszło.