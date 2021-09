Sensacyjne plany wobec "Lewego". Media ujawniają

O możliwym transferze "Lewego" sporo mówiło się w trakcie letniego okna transferowego. Jego nazwisko padało jednak najczęściej w kontekście angielskich gigantów, przede wszystkim Chelsea i Manchesteru City.



Polak jednak ostatecznie nie zmienił pracodawcy i wciąż błyszczy w barwach Bayernu Monachium, prezentując niebywałą skuteczność. W czterech meczach tego sezonu Lewandowski zdobył już siedem bramek, a z trzech trafień cieszył się także do tej pory podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski.



Robert Lewandowski znalazł się w planach Realu Madryt

Hiszpański "As" donosi, że "Lewy" w najbliższym czasie może stać się bohaterem głośnego transferu. Wciąż znajduje się bowiem na celowniku Realu Madryt.



"Królewscy" chcą zbudować nowy projekt sportowy, który w połączeniu z przebudowanym stadionem wyciągnąłby klub na piedestał. Zwłaszcza pod względem finansowym, by konkurować z ekipami tak bogatymi, jak chociażby PSG.



Aby tego dokonać, potrzebne będą galaktyczne transfery. Na liście Realu widnieje czterech zawodników, którzy mają stanowić o sile piłkarskiej i marketingowej zespołu z Estadio Santiago Bernabeu. Są to: Kylian Mbappe, Erling Haaland, Robert Lewandowski oraz Paul Pogba.



Nie oznacza to, że cała czwórka ma trafić do stolicy Hiszpanii, gdyż jest to niemal niemożliwe. Każdy z wymienionych piłkarzy jest jednak pod ścisłą obserwacją "Królewskich", którzy będą sondować możliwość przeprowadzenia transferu.



