Sensacyjne doniesienia. To będzie koniec Lewandowskiego w Barcelonie?

Piłkarscy kibice doskonale wiedzą, że FC Barcelona od lat zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. By ratować klub "za stery" ponownie chwycił Joan Laporta, który stara się wyprowadzić go na prostą. Jego obecna kadencja kończy się w 2026 roku, ale on już snuje plany, jak pozostać na stanowisku prezydenta. Kataloński "Sport" donosi o spektakularnie brzmiącym planie, oznaczającym zapewne pożegnanie w Barcie Roberta Lewandowskiego.