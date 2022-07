Sensacyjna zapowiedź prezesa Barcelony! Co na to Lewandowski?!

W ostatnich dniach w hiszpańskich mediach pojawił się temat możliwego powrotu Leo Messiego do FC Barcelona . O taki transfer miał prosić Joana Laportę trener "Blaugrany" - Xavi Hernandez.

Prezesa Barcelony nie trzeba jednak namawiać do takiego ruchu. Sam bowiem - jak przyznaje - czuje się zobligowany do tego, by sprowadzić Argentyńczyka na Camp Nou. Joan Laporta liczy na to, że Leo Messi zakończy karierę w klubie swojego życia, a następnie zostanie pożegnany jak należy - z honorami.

To jasne, że etap Leo Messiego w Barcelonie nie zakończył się tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Czuję się współodpowiedzialny za to, jak odszedł z klubu. Wierzę, że jest to tymczasowe zakończenie i uda nam się do tego doprowadzić. Mamy wobec niego wyraźny dług moralny i chciałbym, aby zakończył karierę w koszulce Barcelony przy oklaskach płynących ze wszystkich stron powiedział Joan Laporta w rozmowie z "Asem"

Można sobie zadać pytanie, co na taki ruch powiedziałby Robert Lewandowski, który obecnie jest największą gwiazdą FC Barcelona. Po powrocie kochanego w Katalonii Leo Messiego znalazłby się jednak w jego cieniu.

Ewentualne przenosiny Argentyńczyka do Hiszpanii będą najbardziej możliwe po zakończeniu sezonu 2022/23. Wtedy bowiem wygasa jego kontrakt z PSG.