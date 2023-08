Sensacyjna decyzja Realu Madryt. To ma być następca Thibauta Courtoisa

Do nieszczęścia doszło podczas zwykłej jednostki treningowej, którą "Królewscy" odbywali w czwartek szykując się do zbliżającej się inauguracji nowego sezonu La Liga . Gdy Courtois był znoszony na noszach, było już widać, że sytuacja jest poważna, a wkrótce później ze szpitala napłynęły dramatyczne wiadomości. Zerwane więzadło w kolanie oznacza, że wybitny bramkarz wróci na boisko najwcześniej wiosną przyszłego roku - straci zatem praktycznie cały sezon 2023/2024, a dopiero czas pokaże, czy po tak poważnym urazie będzie w stanie odzyskać swoją klasę sportową.

Real Madryt chce sięgnąć po Marokańczyka Bono

Ruszyły poszukiwania. Medialnym kandydatem numer jeden został natychmiast David de Gea . Hiszpańskiemu bramkarzowi w czerwcu wygasł kontrakt z Manchesterem United i nie związał się jeszcze umową z nowym klubem. Argumentem przemawiającym za de Geą byłby oczywiście fakt, że wciąż jest on czołowym hiszpańskim bramkarzem i na pewno chętnie wróciłby do ojczyzny.

"Marca" donosi jednak, że Real Madryt jest gotów zdecydować się na inny ruch i sięgnąć po marokańskiego bramkarza Bono (czyli Yassine Bounou , bo to jego prawdziwe nazwisko). Bono gra teraz w Sevilla FC i ma kontrakt do 2025 roku, a w nim zawarta jest klauzula odejścia w wysokości 50 milionów euro. Królewscy są gotowi wydać połowę z tego, jak donosi "Marca" i negocjują z sewillskim klubem.

Gdyby Bono przeszedł do Realu Madryt, byłby to już jego piąty klub hiszpański w karierze. Dotąd występował w Atletico Madryt, Gironie, Realu Saragossa i Sevilla FC. Pojechał na mundial 2018 roku do Rosji jako rezerwowy bramkarz Maroka, ale w Katarze w 2022 roku był już podstawowym graczem i bohaterem zespołu, który jako pierwsza w dziejach drużyna afrykańska doszła do półfinału. Po drodze Maroko wyeliminowało Hiszpanię czy Portugalię, a także wspomnianą Belgią z Thibaut Courtois w bramce.