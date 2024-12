Sensacja ws. Szczęsnego, a tu taka odpowiedź. Hitowa wiadomość dla Polaka

Od transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelona minęły już ponad dwa miesiące. Wydawało się, że w tym czasie Polak na pewno wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie, a tymczasem trafił on na razie na dobre na ławkę rezerwowych. I jak zapewnia sam trener Hansi Flick , sytuacja nie ulegnie zmianie zbyt szybko, bo dla niego podstawowym golkiperem "Dumy Katalonii" niezmiennie pozostaje wychowanek klubu - Inaki Pena .

W tym kontekście sensacyjne wieści przedstawił wczoraj kataloński portal "El Nacional". Jego dziennikarze twierdzą, że Wojciech Szczęsny ma powoli dość zaistniałej sytuacji i - co więcej - niewykluczone jest, że mimo trwającego kontraktu opuści Barcelonę już w styczniu , w połowie sezonu.

Szczęsny zaczął wyrażać swój dyskomfort w bliskich kręgach, a nawet nie wyklucza przyspieszenia swojego odejścia, jeśli sytuacja się nie zmieni. Choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca, Polak byłby skłonny wrócić na emeryturę w styczniu, gdyż nie widzi sensu dalszej pracy w klubie bez szans na grę

FC Barcelona. Niebywałe doniesienia w sprawie Szczęsnego. Jest odpowiedź Polski

Położenie Wojciecha Szczęsnego skomentował teraz w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" Roman Kosecki - były piłkarz między innymi Osasuny oraz Atletico Madryt. Odniósł się także przy okazji między innymi do tego typu doniesień krążących wokół Polaka, opisując specyfikę hiszpańskiego rynku medialnego.

- Są media, które sprzyjają Realowi Madryt albo innym klubom konkurencyjnym wobec FC Barcelony. Takie portale mogą specjalnie wywoływać chaos, chcąc skłócić szatnię katalońskiej drużyny. Dla zespołu ze stolicy bałagan w otoczeniu konkurencji to korzyść. Zresztą to działa w obie strony - stwierdził Roman Kosecki.

- Myślę, że w FC Barcelonie nie ma żadnych nerwowych ruchów ani animozji między piłkarzami. Trzeba pamiętać, że gdy zespół przygotowywał się do sezonu, Wojtek nie ćwiczył z taką samą intensywnością, co reszta drużyny. Miał wtedy wolne. Później potrzebował czasu, żeby wrócić do rytmu treningowego. Skoro trener mówi, że jest w dobrej formie, znaczy, że jego debiut zbliża się wielkimi krokami i zapewne nastąpi w najbliższym czasie - stwierdził 69-krotny reprezentant Polski.