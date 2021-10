Drużyna Barcelony, chcąca odkuć się po prestiżowej porażce 1-2 w El Clasico z Realem Madryt, rozpoczęła dosyć nerwowo i gospodarze w pierwszych minutach dwukrotnie postraszyli "Dumę Katalonii". W obu sytuacjach na posterunku był Marc-Andre ter Stegen.

Sami też prosili się o kłopoty. Fatalny błąd obrońców z Madrytu sprawił, że w 9. min o włos od gola znalazł się Memphis Depay. Po przechwycie w polu karnym piłka trafiła do Holendra, który nie zastanawiając się huknął na bramkę, ale strzał minął prawy słupek bramki strzeżonej przez Stolego Dimitrievskiego.

11. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-10-27 19:00 | Stadion: Estadio de Vallecas | Widzów: 9340 | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz STATYSTYKI Rayo Vallecano FC Barcelona 1 0 Posiadanie piłki 31,1% 68,9% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 4 1 Rzuty rożne 3 7 Faule 17 12 Spalone 5 1

Po kwadransie zapachniało rzutem karnym dla gości. Sergio Aguero przewrócił się w "16" na nodze Dimitrievskiego, ale znany sędzia Antonio Mateu Lahoz nie dopatrzył się przewinienia. Inna sprawa, że Argentyńczyk zbyt daleko wypuścił sobie futbolówkę i nie byłby w stanie jej dopaść.



Kilka minut później świetnym strzałem popisał się Radamel Falcao, ale jeszcze lepiej w bramce spisał się ter Stegen. Uderzenie kolumbijskiego snajpera było minimalnie niecelne, lecz golkiper i tak zdołał na wszelki wypadek trącić piłkę.



Rayo Vallecano FC Barcelona 1 0 DO PRZERWY 1-0 R. Falcao 30'

Imponujący od początku sezonu ofensywnym stylem gospodarze Beniaminek nie ulękli się Barcy i skarcili rywala w 30. minucie. Jak junior w środku pola zachował się rutyniarz Sergio Busquets, do którego doskoczył Oscar Trejo i przejął piłkę. Następnie posłał kierunkowe podanie do Falcao, a ten w polu karnym "wkręcił" w murawę Gerard Pique i precyzyjnym strzałem lewą nogą zmieścił piłkę w bramce.

Memphis Depay marnuje rzut karny

Minęło sześć minut i wielu kibiców już widziało gola wyrównującego. Depay doskonale uwolnił się spod krycia, następnie wyłożył piłkę na przedpole bramkowe, ale Sergino Dest strzelił najgorzej jak mógł, z kilku metrów przenosząc piłkę wysoko nad bramką.



Podopieczni Ronalda Koemana przycisnęli miejscowych, ale z optycznej przewagi w pierwszej połowie niewiele wynikało.



W 72. min minucie piłkarze Barcelony mieli wymarzoną okazję, aby w końcu doprowadzić do remisu. Lahoz podyktował rzut karny, a do piłki podszedł Depay. Strzał Holendra nie był najgorszy, ale świetną paradą popisał się Dimitrievski, bezbłędnie wyczuwając intencje strzelca. Sparował piłkę, a gdy doskoczył do niej, atakowany przez przeciwnika nabawił się urazu. Nie było wiadomo, czy będzie w stanie kontynuować mecz, ale chwilę potem nadal strzegł bramki.

Spotkanie zostało przedłużone aż o osiem minut, obie drużyny stwarzały zagrożenie, ale wynik już nie uległ zmianie. W 97. min piłkę meczową miał Aguero, ale z trudnej pozycji strzałem głową nie był w stanie skierować piłki w światło bramki. Mało tego, piłkę na nodze miał jeszcze Gavi, lecz uderzył fatalnie.



