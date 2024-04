Sensacja. Tylko jeden klub mógł to zrobić. Płacą 200 mln za gwiazdę Barcelony

PSG chce Lamine Yamala. Paryżanie są gotowi zapłacić nawet 200 milionów

Portugalczyk to jeden z najważniejszych agentów piłkarskich świata. Ma ogromne wpływy, a jego klientami są choćby Bernardo Silva, Ruben Dias czy Joao Cancelo. Reprezentuje on również interesy kilku graczy PSG, a konkretnie Warrena Zaire-Emery'ego, Vitinhę, Bradleya Barcolę, Marco Asensio, Manuela Ugarte i Goncalo Ramosa, a także FC Barcelony, bo poza wspominanym Cancelo są to Joao Felix i Alejandro Balde. To wpływa na jego doskonałe relacje z dyrektorem sportowym paryżan Luisem Camposem i przede wszystkim Nasserem Al-Khelaifim, a także Joanem Laportą, co zdaniem francuskiego dziennika ma pomóc przy ewentualnych negocjacjach i obniżeniu kwoty transferu.