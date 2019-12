Segunda Division. Mecz przerwany po 45 minutach, Roman Zozulja nazwany nazistą

Czegoś takiego w hiszpańskiej piłce jeszcze nie było. Niedzielne spotkanie Rayo Vallecano – Albacete Balompie zostało zakończone po 45 minutach. Przyczyną drastycznej decyzji sędziego były obraźliwe okrzyki kibiców pod adresem Ukraińca Romana Zozulii.

Sytuacja miała miejsce w Segunda Division, czyli na drugim szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii. Atakowanym słownie zawodnikiem był ukraiński napastnik zespołu gości, Roman Zozulja. "Jesteś pier... nazistą!" - krzyczano do niego z widowni. 30-latek obrażany był przez całą pierwszą połowę.

W drugiej części gry piłkarze Albacete nie mieli ochoty już uczestniczyć. W przerwie meczu doszło do rozmowy delegatów ligi z arbitrami. Panowie zdecydowali o zakończeniu spotkania przed czasem, co w hiszpańskim futbolu jest wydarzeniem bez precedensu.

Tym samym do historii przechodzi Jose Luis Lopez Toca. To on był głównym rozjemcą potyczki na Estadio de Vallecas. W trakcie pierwszej połowy upominał kibiców, ale jego wysiłki nie przyniosły pożądanych efektów. Dopiero gdy agresorzy poznali decyzję sędziego, próbowali go przekonać, że ich zachowanie było jedynie żartem. Nic jednak nie wskórali.