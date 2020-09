Marcin Bułka najbliższy sezon spędzi na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Polski bramkarz został wypożyczony z Paris-Saint Germain do Cartageny.

Marcin Bułka od ponad dwóch lat jest zawodnikiem PSG. W poprzednim sezonie wystąpił w jednym spotkaniu. Zagrał w meczu 4. kolejki Ligue 1 z FC Metz wygranym 2-0.



W tym sezonie zaczął sezon w bramce mistrza Francji. Jego status w drużynie się nie zmienił, ale dzięki niedyspozycji innych golkiperów Polak mógł zagrać. Niestety popełnił duży błąd przy wyprowadzeniu piłki, po którym RC Lens zdobyło zwycięską bramkę.



W obecnych rozgrywkach więcej już we francuskim zespole nie wystąpi. Co prawda przedłużył kontrakt do 2025 roku, ale klub - rozważając pozytywnie prośbę samego piłkarza - postanowił wysłać go na wypożyczenie.



Bułka będzie mógł ograć się na zapleczu Primera Division. Najbliższy sezon spędzi bowiem w beniaminku Segunda Division - Cartagenie. Nowy zespół Polaka w trzech meczach zdobył punkt i zajmuje obecnie 19. miejsce w stawce 22 zespołów.



