Hansi Flick przesadził z rotacjami? Koszmarne 45 minut Barcelony, Osasuna napędzona

Złapali się za głowy kibice Osasuny po tym, co zrobił w 28. minucie Bryan Zaragoza. Skrzydłowy pomknął z kontrą, a defensorzy "Azulgrany" nie byli w stanie go dogonić. Hiszpan z gracją minął wychodzącego Penę i trafił na 2:0. Powtórki pokazały, że wcześniej prawdopodobnie faulowany był Pau Victor, ale mimo to arbiter nie skorzystał z VAR-u i trafienie uznał. Komentatorzy byli zgodni co do tego, że był to poważny błąd sędziego, który skrzywdził przyjezdnych.