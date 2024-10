Sceny w El Clasico, cały stadion zamarł. Konkurent Szczęsnego wysłał sygnał dla całego świata

Zgodnie z przewidywaniami to Inaki Pena rozpoczął El Clasico w podstawowym składzie Barcelony. Chociaż kibice domagali się debiutu Wojciecha Szczęsnego , Hansi Flick pozostaje nieugięty i sukcesywnie stawia na wychowanka, który od czasu kontuzji Marca-Andre ter Stegena ustrzegł się większych błędów. Udało mu się także już kilkukrotnie zachować czyste konto.

Sobotni Klasyk rozpoczął się od wielu zmasowanych ataków ze strony Realu Madryt. "Królewscy" zepchnęli "Dumę Katalonii" do głębokiej defensywy, a Inakiego Penę raz za razem "testowali" Vinicius Junior i Kylian Mbappe. To, co stało się w 15. minucie meczu Realu Madryt z FC Barceloną, z pewnością zostanie zapamiętane przez kibiców. A w szczególności przez golkipera Barcy.