Sceny na trybunach, fani się szykują. Zrobią to podczas meczu z Lewandowskim

FC Barcelona nie ma za sobą najspokojniejszego okresu - podopieczni Xaviego Hernandeza najpierw bowiem ulegli w Primera Division Gironie 2:4, zwiększając swoją stratę do tych rywali w tabeli do aż siedmiu punktów, a następnie przegrali z Royalem Antwerp w Lidze Mistrzów 2:3.

Szansą na przełamanie ma być sobotnie starcie z Valencią , która w hiszpańskiej ekstraklasie znajduje się mniej więcej w środku tabeli - a jest to bez wątpienia stan daleki od wymarzonego dla kibiców "Los Ches". Same wyniki sportowe nie są jednak jedynym problemem ekipy z Estadio Mestalla.

Valencia - FC Barcelona: Kibice szykują wielki protest podczas meczu

Fani bowiem od dawna są mocno nieprzychylnie nastawieni do właściciela klubu, Petera Lima . Wywodzący się z Singapuru miliarder od dłuższego czasu oskarżany jest o zbyt słabe angażowanie się w sprawy "Nietoperzy" i o doprowadzenie ich do poziomu zupełnej bylejakości.

Sympatycy VCF co jakiś czas wyrażają więc swój sprzeciw wobec 69-latka - i nie inaczej ma być podczas potyczki z Barceloną. Jak informuje kataloński "Sport" osoby obecne na trybunach zostaną wyposażone w żółte kartki z napisem "Lim go home" - i pokażą je jednocześnie, skandując hasła zachęcające biznesmena do odejścia. Akcja ma zostać przeprowadzona w 19. minucie - to nawiązanie do roku założenia "Los Murcielagos" (1919).