Saudyjczycy zagięli parol na gwiazdora. Wrócili z kosmicznymi pieniędzmi

Coraz wyraźniej rysuje się w światowym futbolu ciekawy trend. Egzotyczny do niedawna kierunek, jakim była liga saudyjska, staje się coraz bardziej popularny wśród europejskich piłkarzy, również tych w sile piłkarskiego wieku. Arabię Saudyjską wybierają już nie tylko gwiazdy zbliżające się do piłkarskiej emerytury, jak Cristiano Ronaldo. Media rozpisują się choćby o tym, że blisko przenosin do Arabii Saudyjskiej jest chorwacki pomocnik Interu Mediolan Marcelo Brozović, o którego przecież zabiega też FC Barcelona.