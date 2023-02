To spotkanie od samego początku nie układało się po myśli Realu Madryt. Gospodarze mieli na nie bardzo konkretny plan i bardzo dobrze go realizowali. Ich determinacja już w 13. minucie meczu zaowocowała piękną, choć samobójczą bramką Nacho Fernandeza. Był to jedyny gol strzelony przed upływem pierwszych 45 minut.