Są wieści ws. Lewandowskiego przed meczem Barcelony. Xavi zdecydował, że tak ma być

FC Barcelona mierzyła się z Getafe CF w pierwszej kolejce bieżącego sezonu. Tamto spotkanie zakończyło się remisem 0:0 w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Sędzia Cesar Soto Grado w ostatnich minutach spotkania podyktował rzut karny dla " Blaugrany ", ale cofnął go po skorzystaniu z VAR . Hiszpański arbiter zdecydował, że taka decyzja będzie słuszna, ponieważ wcześniej jeden z piłkarzy Xaviego , a konkretniej Gavi , dotknął piłkę ręką.

Czy w tamtej sytuacji powtórki wideo pokazały niewątpliwe zagranie ręką Gaviego ? Trudno to jednoznacznie ocenić. Tak czy owak, tamto spotkanie zakończyło się pierwszą stratą punktów FC Barcelona w tym sezonie. W późniejszych tygodniach i miesiącach dystans dzielący Barcelonę od Realu Madryt już tylko rósł.

Lewandowski zagra z Getafe. Podtrzyma wielką strzelecką formę?

W ostatniej kolejce FC Barcelona wygrała z Celtę Vigo 2:1 , a Real Madryt i Girona potraciły punkty. To pozwoliło "Dumie Katalonii" odrobić nieznaczną część strat, które wciąż pozostaję kolosalne. W tym momencie nie da się ukryć, że zespołem, który pewnie zmierza po tytuł mistrzowski, jest Real Madryt .

W pierwszym składzie na to spotkanie znalazł się, co oczywiste, Robert Lewandowski. Polski napastnik w ostatnich tygodniach wrócił do wielkiej strzeleckiej formy - w Barcelonie mają nadzieję, że podtrzyma ją również dziś, podczas meczu z Getafe.