Rywale Lecha zostawieni przez trenera. Teraz tłumaczy dlaczego

Emery pożegnał się z drużyną wygraną przed własną publicznością nad Almerią, dzięki której Villareal zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli La Liga z tylko czteropunktową stratą do miejsc dających prawo gry w Lidze Mistrzów. Żółta Łódź Podwodna radzi sobie dobrze również w Europie, bo po czterech kolejkach prowadzi z kompletem punktów w grupie C Ligi Konferencji, a w pokonanym polu zostawiła chociażby Lecha Poznań.

Unai Emery tłumaczy powody swojego odejścia z Villarrealu

Dlaczego więc trener zdecydował się na odejście w tak newralgicznym momencie? - Podjąłem drogę trenera z myślą o otwarciu się na zawodowy świat, z wszystkimi tego konsekwencjami. Wiedziałem, że będę musiał niejednokrotnie opuścić swoją strefę komfortu, by iść swoją drogą. Zdecydowałem, że powinienem wybrać tę opcję, ponieważ jest to inne wyzwanie, którę myślę, że powinienem podjąć i dlatego to robię - tłumaczył.

Emery wykonał w Villarrealu fantastyczną pracę. W 2021 roku zdobył Ligę Europy, co dało jego drużynie przepustkę do Ligi Mistrzów, gdzie zespół okazał się rewelacją, eliminując po drodze Bayern Monachium i Juventus i zatrzymując się dopiero na półfinale z Liverpoolem.

- Odchodzę z poczuciem, że wykonałem swoją pracę. Zostawiam projekt, który liczy się zarówno w lidze jak i w Europie z nadzieją, że będzie kontynuowany w podobny sposób bądź nawet lepiej. Teraz zaczynam nowy, który również mnie pasjonuje - dodał 50-latek.

W czasie konferencji było sporo emocji, a Emery podkreślał swoje podziękowania za współpracę dla włodarzy. Prezydent klubu, Fernando Roig, dodał z kolei, że co prawda trener opuszcza klub w "trochę zły sposób", ale życzy mu powodzenia w nowym wyzwaniu.

Aston Villa musiała zapłacić Villarrealowi klauzulę odstępnego, by zwolnić Hiszpana z jego kontraktu. Angielskie media piszą o kwocie nieco powyżej 5 milionów funtów. Emery zadebiutuje w nowym klubie w sobotę 29 października, wyjazdowym meczem z Newcastle. The Villans z 12 punktami zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli Premier League.