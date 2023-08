Od pierwszej minuty tego spotkania wiadomo było, na jakich warunkach będzie ono rozgrywane. Plan trenera Getafe Jose Bordalasa był jasny - jak najbardziej uprzykrzyć grę rywalom, nawet kosztem hurtowego zbierania kartek. Finalnie plan się powiódł, bo jego zespół zdobył punkt, a finalnie oba zespoły kończyły mecz w dziesiątkę. Po meczu Xavi nie ukrywał irytacji. "Po dzisiejszym meczu nie dziwię się, że ludzie odchodzą od piłki nożnej. To nie był mecz, dzisiejszy produkt to wstyd. Sędzia jest tym, który na to pozwala. Pozwalał na zbyt wiele" - stwierdził szkoleniowiec "Barcy".