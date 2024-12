Rywal Wojciecha Szczęsnego wysłał sygnał. Polak nie ma już wyjścia

Wojciech Szczęsny według większości ekspertów przychodził do FC Barcelona z celem błyskawicznego wskoczenia między słupki, gdy tylko będzie na to gotowy. Kosztem Polaka gra jednak niezmiennie Inaki Pena i nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się zmienić. Hiszpan pojawił się na konferencji prasowej i od razu wysłał sygnał do byłego reprezentanta Polski.