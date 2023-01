Felix przeniósł się z Atletico do Chelsea. Portugalczyk został wypożyczony do końca sezonu.

Depay na celowniku Atletico

Barcelona jednak niechętnie chciałaby oddawać Depaya. Przede wszystkim dlatego, że Xavi ceni go jako zmiennika i piłkarz może się mu przydać, choćby w takich sytuacjach, jak teraz, gdy w lidze zawieszony jest Lewandowski.

Jeśli już "Duma Katalonii" miałaby się pozbywać Holendra, to chętniej, niż do ligowego rywala, oddałaby go za granicę. Romano informuje jednak, że rozmowy pomiędzy klubami się toczą, a piłkarz też chciałby zmienić otoczenie.