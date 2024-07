Rozstrzyga się ważna kwestia w Barcelonie. Sprawa dotyczy także Lewandowskiego

Brazylijczyk trafił do Barcelony w styczniu tego roku z Athletico Paranaense za 40 milionów euro. Plan był dobry. Zawodnik miał aklimatyzować się w Europie i przyzwyczajać do nowych wyzwań, mogąc wiele nauczyć się od takiego mistrza jak Lewandowski .

W Barcelonie jednak nie znalazł uznania w oczach Xaviego . Ten co prawda pozwolił mu rozegrać 14 meczów w La Liga , w czasie których dwa razy trafił do siatki, ale w końcówce sezonu korzystał z niego bardzo oszczędnie. Na przełomie kwietnia i maja zdarzyła się nawet seria meczów bez występów w lidze.

Europa lub Arabia. Wiele możliwości sprzedaży Vitora Roque z Barcelony

Al-Hilal ma już w kadrze gwiazdy z Europy

Gdyby doszło do transferu, to Lewandowski straciłby zmiennika. To już nie pierwsza taka sytuacja, bowiem wcześniej grę w Premier League wybrał Marc Guiu, młody hiszpański napastnik. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowym trenerem Barcelony został Hansi Flick, który bardzo dobrze współpracował z naszym rodakiem w Bayernie Monachium, to nie dziwie, że dla niego "Lewy" jest podstawowym wyborem.