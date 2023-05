Rozbiór Barcelony stanie się faktem? Media o kolejnym ciosie w klub

Media nie ukrywają, że po sezonie w FC Barcelona może zrobić się gorąco. Najpierw gruchnęły wieści o tym, że niezadowolony ze swojej sytuacji jest francuski obrońca Jules Kounde, który przecież dopiero co trafił do ekipy Blaugrany za duże pieniądze. Teraz do tego doszły kolejne doniesienia, równie niepokojące dla fanów "Dumy Katalonii". Chodzi o przyszłość duńskiego defensora Andreasa Christensena.