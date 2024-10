Wojciech Szczęsny wywołał niemałe poruszenie w środowisku piłkarskim, gdy w sierpniu niespodziewanie ogłosił definitywny koniec kariery - zarówno tej reprezentacyjnej, jak i klubowej. Wkrótce potem Polak pożegnany został przez Juventus i wraz z rodziną wyjechał do Hiszpanii, a konkretniej do Marbelli, gdzie on wielu już lat ma luksusową willę.