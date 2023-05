Ronaldo dostał zgodę na powrót do Realu! Musi spełnić tylko jeden warunek

Cristiano Ronaldo cieszy się statusem najlepiej opłacanego piłkarza świata, ale - jak wiele na to wskazuje - pozostaje nieszczęśliwy. Cztery miesiące spędzone w Arabii Saudyjskiej pozwoliły mu zrozumieć, że nie takich wyzwań potrzebuje na obecnym etapie życia. Jak informuje "El Nacional", portugalski gwiazdor zamierza wrócić do Europy. Gdzie konkretnie? Do Madrytu. Dostał już nawet wstępną zgodę od prezydenta Realu, Florentino Pereza.