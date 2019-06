To już przesądzone - Rodri opuści Atletico Madryt. Piłkarz poinformował klub, że będzie kontynuował karierę poza drużyną Diego Simeone. Faworytami w wyścigu po pomocnika są Manchester City i Bayern Monachium.

O decyzji piłkarza, który za kilka dni skończy 23 lata, poinformowała "Marca". Pomocnik miał ją już przedstawić szefom klubu. Z Atletico odejdzie za 70 milionów euro - tyle wynosi klauzula zapisana w kontrakcie zawodnika.



Reprezentantem Hiszpanii (rozegrał dotąd siedem meczów w kadrze) interesuje się kilka wielkich klubów. Piłkarzowi mocno przygląda się Josep Guardiola, trener Manchesteru City. Rodri od kilku miesięcy znajduje się też na celowniku Bayernu, który szuka wzmocnień po słabym występie w Lidze Mistrzów w poprzednim sezonie.



Rodri trafił do Atletico przed rokiem z Villarrealu za 20 mln euro i szybko stał się podstawowym zawodnikiem nowej drużyny. W ostatnim sezonie rozegrał 47 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił trzy gole. Oprócz niego rozstanie z drużyną po sezonie ogłosił również Antoine Griezmann.



Zdjęcie Rodri jest piłkarzem Atletico dopiero od roku / GABRIEL BOUYS / AFP

