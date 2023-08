Podczas zgrupowania w Stanach Zjednoczonych Barcelona miała rozegrać cztery sparingi. Pierwszy, z Juventusem Turyn , nie doszedł jednak do skutku z powodu wirusowego zapalenie żołądka i jelit w ekipie z Hiszpanii.

"Bez zwykłych partnerów na boisku trochę go brakowało, ale i tak potrafił pokazać, od czego jest. Próbował współpracować ze wszystkimi" - ocenił dziennik "Mundo Deportivo".

FC Barcelona zakończyła sparingi w Stanach Zjednoczonych

To było ostatnie spotkanie "Dumy Katalonii" w Stanach Zjednoczonych. Drużyna wraca teraz do domu, gdzie we wtorek 8 sierpnia zagra na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie z Tottenhamem o Puchar Joana Gampera.