Robert Lewandowski zagra z Realem Madryt w niezwykłej koszulce. Fani zachwyceni

Wielki, czerwony wysunięty język i usta - to logo zna chyba każdy na świecie, nie tylko fan muzyki rockowej. Tak identyfikuje się graficznie legendarny zespół The Rolling Stones. I właśnie z ich znakiem zagra w El Classico zespół FC Barcelona oraz Robert Lewandowski. To efekt umowy ze sponsorem Spotify, a pojawienie się loga The Rollins Stones akurat na meczu z Realem nie jest przypadkowe.