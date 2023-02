Real Madryt w sobotnim starciu pokonał Osasunę, przez co FC Barcelona, chcąc zachować przewagę ośmiu punktów nad "Królewskimi", nie mogła pozwolić sobie na potknięcie w starciu z Cadiz FC. Podopieczni Xaviego poważnie podeszli do niedzielnego spotkania i od pierwszych minut ruszyli do ataków, chcąc jak najszybciej otworzyć wynik spotkania.