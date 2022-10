Robert Lewandowski z kolejnym trafieniem. Ale co to był za gol!

RCD Mallorca podejmuje w sobotni wieczór FC Barcelonę. Już w 20. minucie do siatki trafił Robert Lewandowski. Dla polskiego napastnika była to już dziewiąta bramka strzelona w barwach "Blaugrany".

Co więcej, był to gol naprawdę dużej urody. Zaczęło się od podania od Ansu Fatiego, który dograł do Polaka, a ten wbiegł w pole karne, by tam ograć rywala zwodem i uderzyć w długi róg bramki ekipy z Majorki.

Po golu Polaka Barca prowadziła 1-0, ale emocji w tym starciu nie brakuje.

