Robert Lewandowski wybawił Barcelonę i podzielił media. "Nie grał świetnie"

Ocena gry Roberta Lewandowskiego po sobotnim meczu z Celtą Vigo nie jest jednoznaczna. Choć dublet Polaka w pięć minut przysłonił jego wcześniejszy mały wkład w spotkanie, to chociażby kataloński "Sport" zaznaczył, że nie był to świetny mecz 35-latka. Podkreśla się jednak jego umiejętność błyszczenia w kluczowych momentach. "Jeśli napastnik o jego charakterystyce dostaje tylko dwie piłki i obie lądują w okienku, to wykonał pełną robotę" - czytamy.