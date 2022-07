W ostatnim sparingu podczas zgrupowania w Stanach Zjednoczonych Barcelona wygrała z New York Red Bulls. Robert Lewandowski wybiegł w podstawowym składzie "Blaugrany", ale ponownie z numerem 12. Mimo, że cały czas dochodzą z Katalonii informacje, że docelowo jego numerem na koszulce ma być "dziewiątka".

W nowojorskiej ekipie od pierwszych minut zagrał Patryk Klimala, a także doskonale znany z Legii Warszawa Brazylijczyk Luquinhas.

Reklama

Lewandowski miał na ten sparing jeden cel: w końcu zdobyć debiutancką bramkę dla Barcelony, choćby i nieoficjalną. Jednak w pierwszej połowie na potęgę marnował okazje, jakie pomagali mu stworzyć nowi koledzy z drużyny.

Czytaj także: Nawet bez Lewandowskiego maszyna działa

Zaczęło się od mocnego strzału głową"Lewego", który okazał sie niecelny. Niedługo potem Polak urządził sobie świetny taniec z piłką między obrońcami, ale zakończył tę znakomitą akcję strzałem nad poprzeczką.

Lewandowski nie miał problemu z tym, by dochodzić do kolejnych sytuacji stwarzanych przez partnerów, zwłaszcza przez Raphinhę i Dembele. Kłopot był jednak w finalizacji.

W pewnym momencie Dembele wyłożył piłkę "Lewemu" na lewą stronę pola karnego, ale Polak w stosunkowo prostej sytuacji ostatecznie zbyt długo zwlekał ze strzałem i został zablokowany przez golkipera nowojorczyków. A była to świetna akcja, wcześniej znakomicie zafunkcjonowała współpraca na linii Dembele - Frenkie De Jong.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Było blisko gola Lewandowskiego dla Barcelony! Oto sytuacje Polaka w meczu z Juventusem. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Czytaj także: Barcelona pomyliła Lewandowskiego z innym piłkarzem

Kolejne "pudło" Lewandowski zaliczył po znakomitym zagraniu Raphinhi. Oddał strzał z kilku metrów wprost w bramkarza.

Ostatecznie bramkę Barcelona zdobyła właśnie po świetnym podaniu Raphinhi do Ousmane Dembele.

W drugiej połowie Lewandowski nie rezygnował z kolejnych prób, ale bramkarz nowojorskiej ekipy zwijał się jak w ukropie.

Ostatecznie "Lewy" został zmieniony przez Memphisa Depaya i zakończył udział w tym starciu bez bramki na koncie. A to oznacza, że na swoją debiutancką bramkę dla "Barcy" będzie musiał poczekać, przynajmniej do powrotu do Hiszpanii.

Co więcej, wchodzący w roli rezerwowego Holender błysnął w samej końcówce, znakomicie wykorzystując zamieszanie w szeregach defensywnych nowojorczyków. Depay dokonał więc tego, co nie udało się Lewandowskiemu w tym meczu - wpisał się na listę strzelców.

New York Red Bulls - FC Barcelona 0-2 (0-1)

0-1 Dembele 40.

0-2 Depay 88.

Czerwona kartka: Edelman (NYRB)