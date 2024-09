Za Robertem Lewandowskim w trwającym sezonie siedem meczów LaLiga i jeden Champions League. W tych drugich rozgrywkach nie trafił do siatki, ale mecz z AS Monaco był specyficzny po wczesnej czerwonej kartce dla Erica Garcii. Za to na hiszpańskim podwórku Polak radzi sobie bardzo dobrze - ma siedem bramek i przewodzi klasyfikacji strzelców Primera División. Notował dublety z Valencią i Villarrealem, po razie pokonywał bramkarzy Athleticu, Realu Valladolid i Getafe. Nie strzelił tylko Rayo Vallecano i Gironie.

