We wtorek Barcelona zagra z na wyjeździe z Mallorcą. Jeśli Polak strzeli gola w tym meczu, to nawiąże do serii z zeszłego sezonu, kiedy w sześciu ligowych meczach z rzędu trafiał do siatki, ale w międzyczasie nie zdobył bramki z Bayernem w Lidze Mistrzów, więc po kolei było to tylko pięć pojedynków. Poprzednio trafiał w sześciu spotkaniach z rzędu, gdy jeszcze był graczem właśnie monachijczyków, w listopadzie 2021 roku.