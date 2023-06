Zakup 34-letniego napastnika okazał się strzałem w dziesiątkę dla Barcelony. Polak został bowiem królem strzelców La Liga, z 23 golami, czym walnie się przyczynił do zdobycia tytułu w Hiszpanii po czterech latach przerwy. "To była także praca zespołowa. On nam pomógł i cieszę się jego sukcesem. Dobrze się zaadaptował w drużynie. To niesamowity piłkarz i osoba, która dużo pomaga w szatni" - powiedział o "Lewym" Xavi .