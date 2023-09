Choć początek bieżącej kampanii ligowej był dla Roberta Lewandowskiego prawdziwą drogą przez mękę, to aktualnie Polak w końcu przełamał swoją wstydliwą niemoc strzelecką, powracając do relatywnie dobrej formy. Choć jego gra nie jest jeszcze idealna, to mimo wszystko odczuwa on głód kolejnych bramek, a także chęć zdobywania najważniejszych trofeów.