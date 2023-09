Robert Lewandowski najlepszy w La Liga. To wszystko za "doskonały występ"

Robert Lewandowski trochę rozpędzał się w nowym sezonie. Polak jednak od trzech kolejek strzela gole w Primera Divisiona, a w ostatniej do bramki dołożył także dwie asysty. Występ "Lewego" został doceniony i strona Sofascore wybrała go nie tylko do jedenastki piątej serii gier, ale także na najlepszego jej zawodnika w uznaniu jego "doskonałego występu" przeciwko Betisowi Sewilla.