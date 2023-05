Robert Lewandowski "na galowo". Kamery tylko czyhały. "Przyjechał sam"

Drużyna FC Barcelony spotkała się w czwartkowy wieczór na wyjątkowej kolacji w jednej z luksusowych restauracji. Wszystko po to, by świętować sukcesy osiągnięte w tym sezonie, a zwłaszcza zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Na spotkaniu stawił się m.in. polski napastnik Blaugrany Robert Lewandowski. Polak - co nie umknęło uwadze hiszpańskich mediów - najpierw pojawił się bez małżonki, czyli Anny Lewandowskiej. Później jednak sytuacja się wyjaśniła.