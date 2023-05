Znamy składy na mecz Espanyolu z Barceloną. Na środku ofensywy gości nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Xavi Hernandez nie kombinował z wyjściową jedenastką, chcąc jak najszybciej przypieczętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Z kolei Polak ma także do osiągnięcia wyczyn indywidualny - jako szesnasty zawodnik w historii "Blaugrany" może osiągnąć granicę trzydziestu bramek w sezonie. Brakuje mu tylko jednego trafienia, które może zdobyć już na Cornella-El Prat.

Hiszpański szkoleniowiec póki co nie zamierza rotować składem, co z pewnością może pomóc Polakowi wejść do elitarnego grona, w którym są Josep Samitier, Josep Escola, Mariano Martin, Cesar Rodriguez, Ladislao Kubala, Eulogio Martinez, Hans Krankl, Quini, Romario, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Samuel Eto'o, Lionel Messi, Neymar i Luis Suarez.