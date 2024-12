Riposta dla "Lewego" i spółki. A potem nagły alarm. Padł jednoznaczny komunikat

Sobotnie emocje w La Liga zamknął natomiast mecz Girony z Realem Madryt. "Królewscy" w świetnym stylu odpowiedzieli na to, co zaprezentowała FC Barcelona i wykorzystując jej potknięcie, wygrali 3:0 . Worek z bramkami rozwiązał jeszcze w pierwszej połowie rozgrywający kapitalne spotkanie Jude Bellingham, a po zmianie stron do siatki trafili także Arda Guler oraz Kylian Mbappe.