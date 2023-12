Rewolucja w klubie Lewandowskiego? Barcelona myśli nad drastycznym ruchem

FC Barcelona przekreśli współpracę z Nike? Tarcia między klubem i sponsorem

"Któż, jak nie Nike?" - chciałoby się więc zapytać. Wygląda na to, że w grę wchodziłoby wkroczenie do zespołu przede wszystkim dwóch firm, Pumy, czy - co wydaje się chyba obecnie trochę bardziej prawdopodobne - New Balance. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób Barcelona miałaby zerwać dotychczasowy kontrakt. Na razie spróbuje go renegocjować, ale bardziej drastyczne kroki są wcale niewykluczone...