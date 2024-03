Rewolucja w Barcelonie, tylko dwóch pewniaków. Nie ma innej opcji

Jeśli "Dumie Katalonii" nie uda się bowiem sprzedać swoich aktywów, w tym wypadku chodzi o Barca Studios, to sytuacja mocno się skomplikuje. W takim wypadku pod znakiem zapytania staną niezbędne posiłki . Mowa tutaj o przedłużeniu współpracy z Joao Cancelo , który na razie jest wypożyczony, albo o pozyskaniu innego bocznego obrońcy, przyjściu światowej klasy defensywnego pomocnika oraz skrzydłowego, umiejącego grać jeden na jednego.

FC Barcelona ma wysłuchać ofert za tych pilkarzy

Pewniakami do pozostania są Ronald Araujo i Pau Cubarsi. Niedługo mają otrzymać oferty przedłużenia umów, które w ich wypadku obowiązują do połowy 2026 roku, co ma być dla nich dowodem, że Barcelona wiążę z nimi przyszłość.