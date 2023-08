Rewolucja w Barcelonie. Planują transferowe "bomby" na ostatniej prostej

Letnie okno transferowe powoli dobiega końca, ale FC Barcelona wciąż ma co do niego wielkie plany. Fabrizio Romano właśnie potwierdził, że do drużyny Roberta Lewandowskiego przeniesie się Joao Cancelo. Jednak Gerard Romero poinformował, że klub ze stolicy Katalonii na ostatnie dni zaplanował nie jeden, a dwa głośne transfery. Dodatkowo w zespole szykują się również głośne odejścia. Nadchodzące trzy doby zapowiadają się bardzo ciekawie.