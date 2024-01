Rewolucja w Barcelonie o krok. Trzeba zerwać kontrakt, to mocno zaboli

Kooperacja Nike i FC Barcelona jest (jeszcze) jedną z najdłuższych takich współprac w świecie futbolu - "Duma Katalonii" podpisała pierwotną umowę z amerykańskim producentem odzieży i sprzętu sportowego w roku 1998, kiedy to zrezygnowano jednocześnie z włoskiej Kappy.

Wygląda jednak na to, że " Barca " usilnie chce pożegnać swojego dotychczasowego partnera, z którym kontrakt ma wygasnąć dopiero po sezonie 2025/2026. Hiszpańskie media coraz głośniej spekulują o zmianie, która jest - jakby to nie zabrzmiało - jednocześnie blisko i mimo wszystko daleko...

"Rozwód" Barcelony i Nike? Puma czeka, wszystko niemal gotowe

O co dokładnie chodzi? Według doniesień Davida Bernabeu i Ivana San Antonio ze "Sportu" mistrzowie Hiszpanii mają już być bardzo blisko pełnego porozumienia z Pumą , która zaopatruje m.in. Manchester City . W grę miałyby wchodzić pieniądze rzędu 115 mln euro dla klubu, które po aktywowaniu różnych zmiennych mogłyby się zamienić nawet w ok. 200 mln euro. Absolutny rekord.

Wszystko brzmi pięknie, ale... Puma nie chce się do niczego zobowiązywać, dopóki FCB nie rozstanie się na dobre z Nike - czyli nie zerwie oficjalnie obowiązujących obecnie ustaleń. To zaś mogłoby oznaczać konieczność zapłacenia zawrotnej rekompensaty, a wedle wyliczeń firma spod znaku charakterystycznej "łyżwy" mogłaby stracić na nagłym ruchu "Barcy" nawet do 350 mln euro.