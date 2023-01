Rewelacja mundialu trafi do Barcelony? "Lewy" może mieć nowego kolegę

Dziennikarz Gerard Romero przyznał, że FC Barcelona może być we wtorek aktywna na rynku transferowym. Będzie to ostatni dzień zimowego okienka. LaLiga przekazała "Dumie Katalonii", że ma ona jeszcze pięć milionów euro do rozdysponowania w budżecie płacowym. Mówi się o ściągnięciu Sofyana Amrabata z Fiorentiny.