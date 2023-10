Rewelacja Bundesligi będzie rywalizować z Lewandowskim? Hit na horyzoncie

Tym bardziej imponująca jest więc przemiana, jaką VfB przeszło przez zaledwie kilka miesięcy - w nowej kampanii po siedmiu kolejkach ma 18 punktów, tylko jedną porażkę na koncie i pozycję wicelidera niemieckiej ekstraklasy. To jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie fantastyczna forma pewnego napastnika...

Serhou Guirassy rewelacją Bundesligi. Wspaniałe liczby Gwinejczyka

Mowa tu o Serhou Guirassym - Gwinejczyk już w poprzednim sezonie, gdy w Stuttgarcie przebywał jedynie na wypożyczeniu, pokazał się od dobrej strony i zdobył łącznie 14 goli. Teraz, po zaledwie siedmiu potyczkach ligowych i jednym występie w pucharze... ma on dokładnie tyle samo trafień zapisanych przy swoim nazwisku.

Forma tego futbolisty więc wręcz zadziwia - zwłaszcza, że w samej Bundeslidze takich liczb na tak wczesnym etapie sezonu nie osiągał jeszcze nikt . Nie dziwi więc, że z tygodnia na tydzień coraz głośniej mówi się o transferze 27-latka do któregoś z europejskich gigantów...

Guirassy w Realu Madryt? "Królewscy" podchodzą do tematu ostrożnie

Guirassym - jak podaje "Defensa Central" - miał np. zainteresować się Real Madryt, który wciąż nie znalazł stosownego sposobu na zapełnienie pustki po odejściu Karima Benzemy. Na Santiago Bernabeu wylądował co prawda Joselu, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie to tylko rozwiązanie doraźne (gracz jest wypożyczony z Espanyolu).