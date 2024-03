Reprezentant Hiszpanii o polskim trenerze. "Rzucił dzieciaka do lwów"

Mikel Merino jest niekwestionowaną gwiazdą Realu Sociedad. Trafił do niego w 2018 roku po nieudanych przygodach m.in. w Newcastle United i Borussii Dortmund i tam mocno się rozwinął. Tylko tym sezonie zdobył siedem goli i zanotował pięć asyst w 37 spotkaniach. Z zespołem z San Sebastian dotarł też do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Teraz kolejny już raz otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii.