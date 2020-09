Ansu Fati pobił 95-letni rekord, zostając najmłodszym reprezentantem Hiszpanii, który strzelił gola w meczu tej kadry. Napastnik Barcelony dokonał tego w wieku 17 lat i 311 dni. Hiszpania pokonała w Madrycie Ukrainę 4-0 w meczu Ligi Narodów.

Poprzednim rekordzistą był Juan Errazquin, który zdobywając bramkę w 1925 roku przeciwko Szwajcarii liczył sobie 18 lat i 344 dni.

Fati w niedzielę pobił także inny rekord. Został bowiem najmłodszym piłkarzem, który wyszedł w podstawowym składzie w spotkaniu Ligi Narodów. Przebił tym samym osiągnięcie Walijczyka Ethana Ampadu z 2018 roku, który będąc w jedenastce na mecz z Irlandią Północną liczył 17 lat i 357 dni.



Fati przeciwko Ukrainie spisał się świetnie, bo to po faulu na nim został podyktowany rzut karny, który wykorzystał Sergio Ramos, dając prowadzenie 1-0. Było to już w trzeciej minucie.



Obrońca Realu Madryt dołożył drugie trafienie w 29. minucie, a trzy minuty później swojego gola zapisał właśnie Fati, uderzając precyzyjnie tuż zza pola karnego, piłka po drodze odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki.



Wynik spotkania ustalił w 84. minucie Ferran Torres.



"Jestem bardzo zadowolony z postawy Ansu. On ma jednak dopiero 17 lat, trzeba więc z nim postępować ostrożnie, powoli będzie czynić postępy" - powiedział Luis Enrique, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.



"Zawodnicy w tym wieku potrzebują spokoju, pokory i Ansu to już ma" - dodał.

Fati, który urodził się w Gwinei-Bissau, ale w wieku sześciu lat przeprowadził się do Sewilli z rodziną, debiutując w czwartek z Niemcami został najmłodszym hiszpańskim kadrowiczem od 84 lat.



Napastnik Barcelony dzierży także inne rekordy - jest najmłodszym strzelcem gola w Lidze Mistrzów, a także najmłodszym strzelcem gola dla "Dumy Katalonii" w Primera Division.